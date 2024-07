F1 Gran Bretagna 2024 | dove vederlo in tv? Programma e diretta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Una settimana fa abbiamo assistito all’incredibile incidente nel finale che ha coinvolto la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Scontro che ha regalato la vittoria, insperata ovviamente, alla Mercedes di George Russell che ha preceduto Oscar Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz. Dopo aver assistito alle lotte austriache del Red Bull Ring, la F1 è pronta per ritrovarsi in pista in questo weekend che manderò in scena l’appuntamento di. Sulla mitica pista di Silverstone, infatti, tutte le vetture si sfideranno sull’asfalto anglosassone, con il campione del mondo olandese che tornerà a essere il super favorito. Ecco tutto quello che c’è da sapere. F1,: tutti gli appuntamenti anglosassoni (Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari HP)VENERDÌ 5 LUGLIO (ORARI ITALIANI) Ore 13.