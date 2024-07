Euro 2024 il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 2 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 2 luglio 2024) UEFAPEI GERMANIARomania - Olanda ore 18 inesclusiva su Sky Sport Austria - Turchia ore 21 insu Sky Sport e Rai 1 Un tiro del panchinaro Kolo Muani, chiamato in campo con una felice premonizione da Deschamps nel finale, schiude i quarti di finale alla Francia grazie a una deviazione sfortunata ma decisiva del veterano Vertonghen. È una sentenza che condanna il Belgio all'ennesima delusione e che promuove ai quarti di finale i francesi.E in serata a raggiungerla è il Portogallo, che batte 3-0 la Slovenia ai rigori e si qualifica per i quarti di finale deglipei. I tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0. Cristiano Ronaldo ha sbagliato nel primo supplementare, scoppiando in lacrime, poi Sesko ha sprecato un'enorme occasione solo davanti a Diogo Costa e il portiere portoghese è stato decisivo nei tiri dal dischetto, parando tre tiri degli sloveni.