Cosa resterà di TIM?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 2 luglio 2024) Un tempo si chiamava SIP. Poi, dal 1994, la denominazione è cambiata in Telecom Italia fino ad arrivare all’odierna(acronimo di Telecom Italia Mobile). Le sue fondamenta, fin dalla sua nascita a Torino nel 1964 quando faceva parte del gruppo IRI, erano rappresentate dalla rete fissa. Oggi, però, quel paradigma avviato esattamente 60 anni fa è mutato. Così come è cambiato il mercato delle telecomunicazioni. E adesso, quale sarà il futuro di quella che per anni è stata l’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia? LEGGI ANCHE >, da monopolista della rete telefonica italiana a “senza rete” Nei nostri precedenti approfondimenti, oltre a parlare dei “dettagli” di questo passaggio di NetCo (il ramo aziendale dedicato alla rete fissa nel nostro Paese) al consorzio guidato all’organizzazione internazionale americana di private equity KKR, abbiamo sottolineato come – almeno per il momento –abbia lasciato da leader del mercato della rete fissa.