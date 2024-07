Acquista una borsa contraffatta in spiaggia | multata

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) FORTE DEI MARMI – Borse contraffatte in vendita sulladi Forte dei Marmi, sanzionata anche l’acquirente con una maximulta da 600 euro. Con l’arrivo di ulteriori cinque agenti di polizia municipale con la bella stagione, assunti nell’ambito del progetto Spiagge Sicure sostenuto dal contributo dell’Unione Proprietari Bagni, aumentano i sequestri di prodotti contraffatti a Forte dei Marmi. Una delle borse sequestrate dalla polizia municipale a Forte dei Marmi (foto Comune Forte dei Marmi)Solo nel corso dell’ultima settimana la polizia municipale, impegnata nei controlli anti abusivismo sul litorale, ha proceduto al sequestro di numerosi prodotti ‘tarocchi’ messi in vendita in maniera illegale. Nel dettaglio si tratta di 59 pezzi (borse, cappellini, portafogli, dust bag cartellini, etichette, certificati autenticità) con falsi marchi Prada, Maison Goyard, Céline, Fendi, Dior, Chanel, oltre a venti ombrelli, sottoposti a sequestro amministrativo.