Una Comunità in Lutto per la Scomparsa di Gabriele Pensa Poliziotto e Padre Devoto

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'Aquila - L'interadi Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, piange ladi, sostituto commissario coordinatore presso la questura dell'Aquila., 59 anni, era vicino alla pensione ed è morto a causa di una malattia, mentre era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. I funerali si terranno nella sua città natale., sposato edi due figli, era molto stimato sia per la sua professionalità sia per il suo impegno nel volontariato. Prima di trasferirsi all'Aquila, aveva prestato servizio a Roma, distinguendosi nella polizia giudiziaria per la sua dedizione e partecipazione a operazioni delicate. Per il suo impegno, era stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Oltre alla sua carriera nella polizia,era conosciuto e amato nella suaper il suo contributo volontario, specialmente come cuoco per l'associazione del paese.