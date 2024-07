Siamo devastati Si sente male dopo una pizza Leonardo muore a 12 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dramma a Anagni, nel frusinate, un bambino di 12è morto improvvisamente nelle prime ore di oggi. Si chiamavaManicuti. Ancora da capire cosa sia successo, sembra che sul corpo del piccolo sia stata disposta l’autopsia. Sotto choc il sindaco di Anagni Daniele Natalia. Raggiunto al telefono da Frosinone Today dice: “Una notizia che ci ha lasciato senza parole, non posche stringerci come comunità intorno ai genitori che hanno perso il loro unico figlio in questo modo”. >> Che tempo farà a luglio, agosto e settembre in Italia: l’annuncio dell’Aeronautica Cosa si successo realmente, lo stabilirà la magistratura. A ricostruire le ultime ore del bimbo è il quotidiano Il Messaggero. “si è sentitonella serata di domenicaessere stato in pizzeria con i genitori.