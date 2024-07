Shabanov ' Azerbaigian determinato a muoversi verso rinnovabili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) "L'dimostra oggi la sua determinazione ale energiee a contribuire alla transizione energetica sicura, non solo di questa regione, ma di tutto il mondo". Lo ha detto Parviz, ministro dell'Energia dell', intervenendo al Get 2024 in corso a Milano. "La nostra politica energetica nazionale - ha proseguito - mira a massimizzare la crescita green e si prevede che oltre 2 miliardi di dollari di investimenti aumenteranno la quota di capacità prevista al 33% entro il 2027" nelle. Inoltri, "importanti progressi sono in arrivo anche per creare corridoi energetici per l'esportazione", ha continuato. Alla tre giorni della Global Energy Transition Congress & Exhibition in corso a Milano si è aperto un confronto tra i ministri dell'Energia di alcune rilevanti economie globali.