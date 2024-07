Sangiuliano dà ragione a Liliana Segre sull’antisemitismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Sarò cacciata ancora dal mio Paese?». La senatrice a vita, a oltre settant’anni dal giorno in cui, tredicenne, venne costretta a salire, dal binario 21 dalla stazione centrale di Milano sul treno diretto ad Auschwitz-Birkenau, si è posta questa domanda guardando le immagini dell’inchiesta di Fanpage che ha mostrato esponenti della gioventù meloniana fare affermazioni e battute razziste e antisemite e persino il saluto nazista. Su Repubblica, il ministro della Cultura Gennarointerviene dicendo che «l’antisemitismo è una delle espressioni più abiette della storia umana, una delle peggiori espressioni del male». E per questo è «sempre inaccettabile: non si finirà mai, infatti, di condannare l’antisemitismo, con la forza dellae del cuore, e di domandarsi come sia possibile che, dopo tanti secoli di storia e tanti orrori, ci siano ancora manifestazioni di tal genere».