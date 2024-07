Resta chiusa nell’auto dei genitori bimba pontina di due anni salvata dalla Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ieri mattina a Latina, una situazione di emergenza si è verificata in via Sezze, dove una bambina di dueè rimasta accidentalmentein un’auto con chiusura centralizzata. La piccola, messa nell’abitacolo dai, ha premuto un pulsante della chiave nella borsa della madre, bloccando le portiere. L’Incidente e l’Allarme Con una temperatura esterna di 34 gradi, la bambina ha iniziato a sudare, causando grande preoccupazione nei. La situazione è diventata critica in pochi minuti, vista l’elevata temperatura all’interno del veicolo. Fortunatamente, una pattuglia delladi Latina è intervenuta prontamente sul posto. L’Intervento dellaGli agenti, valutata l’urgenza della situazione, hanno deciso di agire immediatamente.