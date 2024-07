Portogallo batte Slovenia ai rigori | Ronaldo dal pianto alla gioia Super Costa para tre penalty

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Francoforte, 1 luglio 2024 - Sarà ilad affrontare la Francia nei quarti di finale di Euro 2024. I lusitani sconfiggono 3-0 ladopo i calci di rigore. Dopo 120 minuti il risultato non si sblocca, anche perché Oblak nel primo tempo supplementare Oblak respinge il rigore di Cristiano, che scoppia in lacrime per l'errore. Da quel momento però è Diogoa salire in cattedra: l'estremo difensore di Martinez prima salva i suoi sul tiro di Sesko in chiusura di match, poi neutralizza le conclusioni dal dischetto di Ilicic, Balkovec e Verbirc. Non sbagliano invece CR7, che si riscatta, Bruno Fernardes e Bernardo Silva. Le scelte degli allenatori(4-3-3): Diogo; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva,, Leao.