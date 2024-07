Napoli aggressione omofoba durante il Pride | trauma cranico per due partecipanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 –ildi sabato: due ragazze sono state aggredite fisicamente e verbalmente da due sorelle, con tanto di ripresa video. È successo in due punti diversi del corteo, in via Toledo e in piazza Carità. Il tutto ha avuto inizio quando le duealstava schizzando giocosamente alcuni passanti con una pistola ad acqua. Le presunte responsabili, infastidite, hanno risposto con insulti omofobi e violenza fisica. Poco dopo, in piazza Carità, le sorelle si sono ripresentate, questa volta accompagnate dai genitori, utilizzando caschi e tirando i capelli alle ragazze. A fermare l’sono stati i poliziotti che stavano presidiando il: le presunte responsabili sono state fermate e individuate.