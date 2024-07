Lotta l’Italia chiude gli Europei Under 17 con una medaglia | Angela Casarola unica nota lieta della spedizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Va in archivio con un bottino di una solaperil primo dei due appuntamenti ravvicinati in programma a Novi Sad (Serbia) per quanto riguarda lagiovanile continentale. La selezione azzurra ha chiuso i Campionati17 2024 con un bronzo, conquistato dalla promessa del settore femminile. La sedicenne comasca, già capace di ottenere ben sei titoli nazionali tra le varie classi d’età oltre ad un argento europeo U15, si è confermata nuovamente competitiva anche in ambito internazionale aggiudicandosi un terzo posto nei -49 kg che forse le sta anche un po’ stretto.ha infatti perso ai quarti con l’ungherese Szonja Nemeth (argento) per priorità sul punteggio di 4-4, dominando poi nel tabellone di ripescaggio e nella finalina.