LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 3-6 5-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | serve un ultimo gradino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2&volley di, volée di rovescio, poi in rete il rovescio del tedesco. 40-15 Non tiene da fondoe sbaglia di rovescio. 30-15 L’azzurro non chiude con lo schiaffo al volo, poi va a segno con la smorzata di rovescio. 15-15impreparato sul rovescio in uscita dal servizio: palla lunga. 15-0 Ace al centro del n.1 al mondo.con palle nuove. Siamo a 2 ore e 47 minuti, ma c’è stata anche un’interruzione di un quarto d’ora per chiudere il tetto. 4-2spara via la risposta di rovescio. 40-15 Aveva risposto bene, poi è lungo il diritto lungolinea in avanzamento. 30-15 Brutta palla corta di, il tedesco ci arriva facilmente e chiude col passante di diritto.