LIVE – Francia-Belgio 1-0 ottavi di finale Euro 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Latestuale di, match valevole per glididi. Gli uomini di Didier Deschamps, dopo aver deluso nella fase a gironi ottenendo soltanto un secondo posto, hanno assolutamente bisogno di cambiare marcia per provare a puntare alla vittoria. I Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, dal loro canto, hanno avuto qualche difficoltà nella prima fase, ma possono sicuramente dare filo da torcere alla compagine transalpina. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di lunedì 1 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING PROGRAMMA E TELECRONISTI PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F51-0 (85? aut.