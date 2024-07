Intelligenza artificiale e banche fanno volare le borse mondiali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024). Ecco la combinazione che ha fatto brillare le, con Piazza Affari al top (+9,2%) nel primo semestre dell’anno. Il primo trimestre è stato boom, poi è arrivato un secondo trimestre con un ottimismo più rallentato. Il freno è stato messo dalla diversa politica monetaria della Fed e della Bce (la prima ha preso tempo, mentre Bruxelles ha iniziato il taglio dei tassi ma senza slancio) e dall’incertezza politica (post elezioni europee e consultazioni in Francia). Ma alla fine, a conti fatti, i primi sei mesi dell’anno sono stati un vero successo per alcune, che hanno registrato risultati eccellenti (Italia, Olanda, Stati Uniti, Tokyo), mentre per altre c’è stata più fatica (Parigi prima di tutto).