Il territorio nel cuore ecco i cittadini da premio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pioggia di attestati di merito civico durante questa edizione della festa patronale. Il riconoscimento è andato a imprenditori e commercianti come Carmine Siciliano, per aver contribuito allo sviluppo delcon un’azienda storica che ha supportato anche la cultura cittadina, alla Pasticceria Camozzi per i 65 anni di attività alla Rondinella, a Pina Vittoria Randazzo per aver portato avanti l’attività nel settore dell’illuminazione, unendo tre generazioni e a Pasquale Grieco per i 45 anni di Nuova Carrozzeria Sestese "e il costante supporto alle attività sociali e culturali". Per il volontariato sono stati premiati Dante Piero Belotti per aver dedicato 50 anni alle donazioni di sangue, "mostrando grande altruismo e vocazione nel servire il prossimo", a Stefano Sioli per i 15 anni di volontariato nazionale e internazionale, protagonista di importanti interventi umanitari, a Rossana Magani "per lo straordinario impegno nel sociale, al servizio di associazioni e istituzioni" e alla Caritas Decanale per le attività di aiuto e di accompagnamento delle persone.