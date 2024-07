Il rum agricolo si produce a Caserta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Vapori di alambicco, canna da zucchero e in lontananza canti e tamburi, ma non sono congas, né tanto meno i sacri batá della Santería. No, non siamo ai Caraibi e il mare dista circa trentacinque chilometri. Ci troviamo a Portico di, in Campania, dove Antonio Di Mattia e Sarah Liberti producono rum dal puro succo della canna, che loro stessi coltivano nei campi di Berolà Distillati. «Il progetto è partito circa sette anni fa, poi lentamente abbiamo propagato la canna da zucchero e iniziato con le prime distillazioni. All’inizio abbiamo fatto pochissime bottiglie», racconta Antonio, che oggi è al terzo anno di produzione del suo rum bianco (non invecchiato in legno), chiamato B-Rum. Classe 1986, laureato in chimica, imbocca le vie dello spirito dopo l’incontro con Gianni Vittorio Capovilla, distillatore del Vicentino, innamorandosi del suo rum prodotto a Marie-Galante nelle Antille francesi.