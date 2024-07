Il miglior centrale di questi Europei?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo aver giocato con l’inadeguatezza del pressing italiano per i primi venti minuti, limitandosi a passare la palla al compagno libero più vicino, Manuel Akanji affila i suoi strumenti e con un colpo secco taglia una prima fetta di carne azzurra. La palla gli arriva da Xhaka, abbassatosi momentaneamente sulla linea dei difensori giusto per mettere in mezzo al torello Scamacca. Dietro al centravanti era salito con solenne pigrizia Cristante, a una decina di metri da Xhaka ma comunque abbastanza alto da lasciare un buco alla destra di Fagioli. In quello spazio Akanji vede e serve Frueler, con una palla che rimbalza come un sasso piatto sulla superficie di uno stagno: Freuler controlla orientandosi in direzione dell’attacco e in pochi passi è al limite dell’area.