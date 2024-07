Geofisica quali sono i vulcani più esplosivi? Etna e Stromboli per la composizione del magma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Iedposeruttare in modo più esplosivo a causa di minime variazioni nellachimica del loro. Lo rivela lo studio “titanium and iron contents dictate crystallization timescales and rheological behaviour in basaltic volcanic systems” pubblicato sulla rivista Nature communications earth & environment e condotto da un team multidisciplinare di ricercatori dell‘Istituto Nazionale die Vulcanologia (Ingv), dell’università Roma Tre e del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). “Le concentrazioni di elementi chimici come titanio e ferro influenzano il comportamento del vulcano”, spiega Fabrizio Di Fiore, ricercatore Ingv e primo autore dello studio. “Queste variazioni chimiche – aggiunge – determinano la formazione di cristalli nelche ne aumentano la viscosità e la capacità di intrappolare le bolle di gas.