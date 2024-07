Dominano la Georgia poi giocano a carta forbice e sasso e pure alla Play | Yamal e Williams si divertono e fanno divertire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come al parco giochi: Laminee Nicosiin campo e fuori. Esempio lampante del periodo di serenità che si respira nel ritiro spagnolo. Primagli ottavi di finale a Euro 2024 contro la(4-1 per la Spagna, appunto), poi scherzano in mezzo al campo giocando aper decidere chi “dovesse bere per primo” dborraccia. Giovani, talentuosi e sempre sorridenti: la forza dell’amicizia tra i due è uno dei tanti ingredienti dell’ottima alchimia della Roja guidata dal ct Luis de la Fuente. Euro 2024 I primi verdetti degli ottavi di finale: tabellone, orari e programma Beata gioventùha 16 anni, Nico 22. E stanno dominando questi Europei. Contro la, l’ennesima conferma: insieme combinano un gol e un assist.