Corciano ’chiama’ le aziende Esenzione Tari fino al 2028 a chi recupera aree dismesse

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lechenoindustriali o artigianali prima edificate e ora abbandonate non pagheranno nei prossimi anni la tassa sui rifiuti. Accade a, dove è stata estesaall’triennale dal pagamento dellaper le imprese che si insediano nel territorio comunale, in particolare nella zona di Terrioli e Taverne rioccupando capannoni industriali dismessi o sfitti da almeno un anno, così da non consumare ulteriore suolo. La misura, votata dal Consiglio Comunale nel corso dell’ultima seduta, non è l’unica a favore dell’imprenditoria. Allo stesso modo, infatti, vengono esentate dal pagamento dello stesso tributo, sempre triennale eal, le piccole o micro imprese che decidono di aprire la loro attività nei centri storici.