Auto e bici condivise Via all’apertura

(Di lunedì 1 luglio 2024) Green e innovativo: è il suono sistema di mobilità condivisa e integrata che sarà inaugurato venerdì prossimo in via Pace, angolo via Don Minzoni a Bollate. Il primo progetto europeo di questo tipo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale è stato realizzato da E-Vai, azienda lombarda attiva nei servizi di sharing mobility. Si tratta di un’eco-stazione innovativa ed energeticamentesufficiente, un’opportunità per cittadini, pendolari e turisti, per usufruire di servizi di car e bike-sharing elettrico a stazioni fisse. In questa prima fase saranno attivati due punti differenti: l’eco-stazione in via Pace, angolo via don Minzoni, dotata di wallbox per la ricarica di veicoli elettrici, un veicolo full electric di ultima generazione in car sharing e una stazione di ricarica perelettriche