Anagni bambino di 12 anni muore nella notte | il malore dopo la pizza fuori gli accertamenti in ospedale e il ritorno a casa

(Di lunedì 1 luglio 2024) Undi 12di, in provincia di Frosinone, è arrivato questain condizioni disperate all’Fabrizio Spazianila chiamata al 118 dei genitori, allarmati per le sue condizioni. Nulla da fare per il piccolo che è morto poco. Le cause non sono ancora chiare e si attende di capire se la Procura aprirà un’indagine disponendo l’autopsia. Ilinfatti aveva già accusato unla sera prima, mentre era a cenacon i genitori in pizzeria.una visita al pronto soccorso, durante la quale sono stati eseguiti una serie di, non era emerso nulla di particolare e il giovane era tornato a. Poi però intorno alle 3 dile sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente, quindi la corsa indalla contrada Tuffano, dalla periferia della cittadina.