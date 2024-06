Tragedia in mare nel Salento Muore sub 67enne durante un’immersione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo quelle dei giorni e delle settimane scorse ancora unainnel. Un drammatico episodio si è verificato intorno alle 12 di questa domenica di fine giugno sul litorale adriatico di Casalabate. Un uomo di 67 anni di Lecce, Nicola Refolo, ha perso la vita sotto gli occhi increduli di tanti bagnanti probabilmente a seguito di un malore che non gli ha dato scampo. La vittima era impegnato in una battuta di pesca. Molta gente che era presente in spiaggia ha notato il corpo dell’uomo, ormai già senza vita, che galleggiava in acqua nella zona del lido “Era Ura”.innel, malore fatale per un subinAlcuni bagnanti hanno così lanciato l’allarme. Nel frattempo un bagnino del lido ha raggiunto a nuoto il corpo e lo ha trasportato a riva.