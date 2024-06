Si accascia mentre è al bar e muore | vittima il 37enne pontino Giulio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 30 giugno 2024) Un episodio che ha gettato nello sconforto una intera comunità quello capitato venerdì sera a Priverno.G., che avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 12 luglio, è stato stroncato da un malore fulminantesi trovava in un noto locale del centro storico in compagnia di amici. La serata, iniziata con spensieratezza, si è trasformata in tragedia in pochi istanti. L’Improvviso Maloresi èto a terra improvvisamente,di un malore. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono arrivati prontamente. Nonostante i tentativi tempestivi di rianimazione, pernon c’è stato nulla da fare. La sua morte lascia un vuoto profondo, soprattutto per il suo figlioletto di tre anni. Indagini e Autopsia Il corpo diè stato posto sotto sequestro dalla magistratura, che ha ordinato un’autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso.