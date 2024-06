Per Leoni si inserisce un’altra big della Serie A | l’Inter resta in attesa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Giovannivede aumentare costantemente le pretendenti al suo acquisto nel calciomercato estivo: a Roma, Napoli e Inter, infatti si è aggiuntabigA. LA NOTIZIA – Giovanninon è solo un obiettivo di mercato delper l’estate. Questo è quanto riferito da primocanale, testata giornalistica di Genova, che racconta dalno anche le vicende legate alla Sampdoria e al Genoa. Nello specifico, si riferisce di un interesse concreto dei rossoneri per il talentuoso classe 2006 dei blucerchiati. Tanto che la squadra meneghina avrebbe anche formulato una prima offerta al club doriano, pari a 3 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo. Milan su: lo scenariopiù o meno il medesimo! LA SITUAZIONE – Nonostante il tentativo concreto del Milan per il difensore italiano, al momentoe il Napoli continuano ad essere in vantaggio per l’acquisto diin estate.