Operazione Fratellino Il nostro impegno Garantire un futuro ai ragazzi in difficoltà

(Di domenica 30 giugno 2024) Ha festeggiato dieci anni la Fondazione Magnificat. Con l’occasione, durante la cena di beneficenza che si è svolta sul terrazzo della chiesa di San Donato all’Elce, sono state ricordate le iniziative portate avanti dalla Comunità, in particolare l’““, che riguarda il sostegno a distanza ai bambini e ai, anche universitari, privati di undignitoso a causa di guerre o condizioni di sottosviluppo economico. "Oggi – spiegano dalla Fondazione, che ha sede a Ferro di Cavallo in via Fra’ Giovanni da Pian di Carpine – in modo ordinato, efficace, con mezzi adeguati, possiamo rispondere a chi ci chiede aiuto. È questa una grande opportunità per dare a ciascuno la possibilità di farsi vicino a chi sta soffrendo per mancanza di mezzi economici o sociali.