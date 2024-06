I primi clamorosi exit poll a urne aperte | Macron travolto e droni su Parigi la Francia nel caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Aancorain, arriva dal Belgio la sentenza di "morte politica" per Emmanuel. Secondo glipubblicati dal quotidiano belga La Libre Belgique a pochi minuti dalla chiusura delledelle elezioni legislative anticipate francesi, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella avrebbe ottenuto il 33,34% dei voti. Al secondo posto il blocco di sinistra Nouveau Front populaire, al 30%, e la maggioranza presidenziale Ensemble al 22,23 per cento. Il verdetto politico è chiaro: un "no" schiacciante al presidentee al "suo" premier Gabriel Attal, che non a caso è già arrivato all'Eliseo per parlare con il capo di Stato, come riferiscono i media francesi. Dal punto di vista pratico, il Paese rischia di sprofondare nell'ingovernabilità vista la frammentazione in tre con destra e sinistra estrema impossibilitati ad allearsi.