F1 tra i due litiganti vince Russell! Incidente tra Verstappen e Norris nel GP d’Austria podio mediocre per Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Al termine di un pomeriggio ricco di contatti, sorpassi e colpi di scena, Georgefa saltare il banco ea sorpresa il Gran Premio2024, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico ha approfittato di unal 64° giro tra Maxe Lando, riportando la Mercedes sul gradino più alto deldopo quasi due anni di attesa (GP Brasile 2022) e ottenendo il secondo successo della carriera. Il 26enne nativo di King’s Lynn ha avuto il merito di farsi trovare pronto nel momento in cui sono usciti di scena i due grandi protagonisti del weekend e di questa fase del campionato, difendendo l’ottima terza posizione conquistata in qualifica con una gara perfetta in relazione al potenziale della sua W15 e pescando il jolly nel finale.