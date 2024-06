Euro 2024 de la Fuente dopo la vittoria della sua Spagna | Bravi a mantenere la calma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Il CT, Luis de la, ha parlato al termineper 4-1sua squadra contro la Georgia negli ottavi di finale di. “Siamo molto felici – ha esordito il tecnico iberico -, sapevamo quanto era importante essere qui e lo abbiamo dimostrato, anche se la partita poteva finire 8 o 9-1. Loro in contropiede sono una squadra pericolosa, però noi abbiamo dato tutto in campo e abbiamo meritato. La rimonta è merito dei ragazzi, io posso trasmettere le mie idee di calcio, ma poi sono loro che vanno in campo e lo fanno alla grande. Era difficile per come si era messa la partita, ma abbiamo mantenuto la“. De laha poi aggiunto: “I ragazzi sono molto contenti, era una partita importante per noi, perché volevamo regalarci i quarti di finale contro la Germania.