Come finisce La teoria del tutto? Finché c’è vita c’è speranza

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 30 giugno 2024) Il film Ladelcon Stephen che riceve il titolo di cavaliere dell’ordine britannico dalla Regina Elisabetta II – che poi rifiuterà – e inJane e i figli alla cerimonia. Una sequenza finale mostra alcuni momenti del film al contrario, fino al primo incontro tra Stephen e Jane, richiamando il metodo di ricerca di Stephen sull’inversione del tempo per comprendere l’origine dell’universo. Prima, mentre assiste a un’opera a Bordeaux, Stephen viene colto da un malore e portato d’urgenza in ospedale. Il medico informa Jane che Stephen ha una polmonite e necessita di una tracheotomia per sopravvivere, intervento che lo lascerà muto e Jane acconsente. Stephen impara a comunicare con una lavagna ortografica e con l’aiuto della sua nuova infermiera, Elaine.