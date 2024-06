Ancora col Sud amministrato male? L’autonomia spaccherà il Paese basta propaganda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ha ragione Giorgia Meloni a ricordare il flirt condifferenziata della sinistra e le sue responsabilità storiche. Ma dovrebbe anche chiedersi se questo non abbia contribuito a determinare la crisi del Pd, in specie al Sud, culminata con la sconfitta di Letta delle scorse Politiche. E magari chiedersi se continuando così non FdI imboccherà la stessa strada dei Pd. Riguardo alle liste di proscrizione dei deputati del Sud che hanno votato perricordo alla premier che questi non sono in Parlamento per diritto divino ma devono rendere conto a chi li ha eletti. Oltre a questo, assistiamo alla ripresa della consueta narrazione tossica sulle cause del divario Nord-Sud attribuita da sempre a fattori antropologici.