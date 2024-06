Svizzera-Italia Sommer come all’Inter | trionfa e vola al turno successivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Ladi Yanncontinua a sorprendere agli Europei 2024, avanzando ai quarti di finale con una vittoria convincente per 2-0 contro l’. AL– Una prestazione impeccabile del portiere elvetico, che ha replicato la solidità difensiva già mostrata nella sua ultima stagione, dove ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del campionato grazie a numerosi clean sheet. In un match che ha visto ladominare dal primo all’ultimo minuto,si è dimostrato ancora una volta una vera e propria sicurezza. Anche se poco impegnato dagli azzurri se non dal proprio difensore che rischia un clamoroso autogol colpendo il palo.unico dell’Inter ad andare avanti UNICO NERAZZURRO – Yann, che quest’anno ha brillato tra i pali dell’Inter, è l’unico tra i nerazzurri in campo questa sera a poter continuare il suo percorso a Euro 2024.