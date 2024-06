Reddito di maternità anti-aborto Gasparri offre 60mila euro in 5 anni | il disegno di legge

Leggi tutta la notizia su quifinanza

Di sabato 29 giugno 2024) Andrà al vaglio del Parlamento un nuovodi: undidel capogruppo di Forza Italia in Senato Mauriziopunta a introdurre un sostanzioso bonus per tutte quelle donne che scelgano di non abortire. Si tratta di 1.000mensili per primi 5di vita del bambino, pari a 60.000in un lustro. Ma la proposta, cheteneva nel cassetto da mesi, incontrerà almeno tre criticità lungo il suo iter parlamentare. L'obiettivo Nelle intenzioni del capogruppo di Forza Italia al Senato, ildiservirà da leva per convincere a non abortire tutte quelle donne che valutano l'interruzione volontaria di gravidanza per motivazioni correlate alle difficoltà economiche. Così sinel testo depositato: "Al fine di ridurre le richieste di interruzione della gravidanza motivate dall'incidenza delle condizioni economiche è istituito ildi, un beneficio economico, su base mensile, concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti che si rivolgono ad un consultorio pubblico o ad una struttura socio sanitaria a ciò abilitata dalla Regione, o a un medico di fiducia".