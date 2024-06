Quanti derby nel Girone B E c’è Milan Futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024) Il sorteggio dei tre gironi di serie C ha inaugurato la stagione 2024/2025. Una premessa che ha riservato un occhio di riguardo alle cosiddette “squadre B“, inserite ciascuna in un raggruppamento diverso. L’Atalanta Under 23 è rimasta nelA, mentre il, grande novità del momento, inizierà la sua avventura nelB, con il conseguente spostamento nelC della Juventus Next Gen. Particolare curiosità è stata riservata ai giovani rossoneri di Daniele Bonera, che in questo loro atteso anno d’esordio dovranno misurarsi con rivali di grande storia come Ascoli, Perugia, Pescara, Spal e Ternana (senza dimenticare Arezzo, Carpi, Rimini e quel Campobasso). I rossoneri si misureranno anche con squadre nuove come Legnago, Pianese, Pineto e Sestri Levante.