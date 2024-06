Oristanio il Venezia insiste! Presto nuovo incontro per chiudere – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024)è al centro dell’interesse di tantissimi club, soprattutto in Serie A, dopo l’esperienza al Cagliari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilvuolel’accordo con l’Inter. CHIUSURA VICINA? – Ilintensifica i suoi sforzi per assicurarsi il talento dell’Inter, Gaetano. Dopo una stagione in prestito al Cagliari, l’attaccante è al centro dell’attenzione di diversi club, tra cui anche il Genoa. Tuttavia, ilsembra determinato a concludere l’affare e portarein Laguna. Il club ha deciso di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, ha individuato inil profilo ideale per incrementare la qualità del proprio attacco. Ilsi avvicina adORA DIVERSO – Le trattative tra ile l’Inter sembrano essere a buon punto, con il clubno che spera dil’affare già nelle prossime ore.