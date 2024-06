NYT | Biden lasci è il miglior servizio che può fornire agli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giugno 2024 - Anche il New York Times ha invitato Joea ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. La disastrosa performance nel duello con l'avversario Donald Trump ha scioccato i Dem: Nell'editoriale dal titolo: "Per servire il suo Paese, il presidentedovrebbeare la corsa" si legge la dura bocciatura. "ha affermato di essere il candidato con lei possibilità di affrontare questa minaccia di tirannia e di sconfiggerla. La sua argomentazione si basa in gran parte sul fatto di aver battuto Trump nel 2020. Ma questa non è più una motivazione sufficiente per spiegare perchédovrebbe essere il candidato democratico quest'anno". US President Joeand First Lady Jillarrive to speak at a campaign event in Raleigh, North Carolina, on June 28, 2024.