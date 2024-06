Nicolò Zaniolo torna in Italia | sarà un nuovo giocatore della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Non solo Moise Kean, laè pronto a sferrare un altro colpo per il suo reparto offensivo. Dopo settimane di trattative con il Galatasaray, la dirigenza viola si appresta a riportare in. Superata la forte concorrenza dell’Atalanta, che sperava di poter regalare a Gian Piero Gasperini un’altra arma in attacco in vistaprossima stagione. E inveceRaffaele Palladino a potersi godere il talento del classe ’99, che si prepara al ritorno nel Bel Paese circa un anno e mezzo dopo il suo addio alla Roma. Mezza stagione in Turchia, poi la stagione 2023/2024 all’Aston Villa, con solamente due gol all’attivo.che ritrova non soltanto l’, ma anche il sopracitato Kean, compagno di tante avventure nelle selezioni giovanili dell’inunSportFace.