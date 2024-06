Motorola Razr 50 Ultra | specifiche e prezzo

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 29 giugno 2024) Il nuovo50rappresenta un’evoluzione significativa nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Con un design rinnovato etecniche di alto livello, questo smartphone si pone come uno dei principali competitor nel settore. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio le sue caratteristiche tecniche, il design, le funzionalità e il, per aiutarti a capire se questo dispositivo è la scelta giusta per te. Recensione40: design perfetto, le caratteristiche menotecniche50Design e Display Schermo Principale: OLED pieghevole da 6,9 pollici, risoluzione 2640 x 1080 pixel, refresh rate 120Hz. Schermo Esterno: OLED da 4 pollici, risoluzione 1272 x 1080 pixel, 417 ppi.