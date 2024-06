Inghilterra Southgate | Sono convinto che alzeremo il livello siamo sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Gareth, ct dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match degli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Slovacchia: “Quello che è accaduto fino ad ora è irrilevante.chiamati ad alzare ile non ho dubbi che lo faremo. L’rimane un colosso dell’Europeo,“.squadra allenata da Calzona, invece: “Ha un’identità di gioco precisa: cerca di costruire dal basso con un giocatore come Lobotka che detta i ritmi, ma pressa anche alto“. Infine,ha concluso: “Ogni giorno al mio risveglio penso a cosa bisogna fare: nelle ultime settimane abbiamo dovuto risolvere tanti problemi, ora godiamoci questa sfida brillante“.: “cheil” SportFace.