Germania-Danimarca 2-0 | Havertz e Musiala regalano i quarti di finale ai tedeschi

(Di sabato 29 giugno 2024) Dortmund, 29 giugno 2024 – Dopo la disfatta dell'Italia contro la Svizzera, al Signal Iduna Park di Dortmund è il momento del secondo ottavo didi Euro 2024. In campo i padroni di casa dellacontro la, chi vincerà troverà una tra Spagna e Georgia. Lato formazioni, Julian Nagelsmann cambia rispetto all'ultima del girone pareggiata proprio contro la Svizzera: c'è Rudiger che stringe i denti, vicino a lui Schlotterbeck data la squalifica di Tah. Raum come terzino di sinistra e Sané titolare nei tre davanti, inoltre ancora panchina per Fullkrug. Dall'altra parte Hjulmand risponde con i fedelissimi nel suo 3-4-1-2 con Eriksen dietro due vecchie conoscenze della Serie A: Hojlund e Skov Olsen. A centrocampo Delaney e Hojbjerg, con Bah e Maehle sugli esterni che dovranno essere presenti anche in dase difensiva per dare supporto alla linea a tre davanti a Schmeichel.