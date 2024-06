FOTO Comico cantante e Ambasciatore | Gabriele Corsi mattatore al Bct

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSerata del Bct all’insegna dello spasso in piazza Federico Torre: il protagonista è stato un divertentissimo, volto della fortunata trasmissione ‘Don’t forget the lyrics’ sul Nove, intervistato dall’altrettanto simpatico giornalista Alessio Viola. Lo showman romano, dopo aver cantato a sorpresa con il sosia di Antonello Venditti una bella versione di “Notte Prima degli Esami”, canzone cult e quanto mai adatta al periodo, visto che sono in pieno svolgimento gli esami di maturità, ha quindi rotto gli indugi ed è con naturalezza sceso dal palco per interagire con il pubblico e quindi lasciarsi andare all’affetto dei presenti. E pensare che durante l’intervista aveva ammesso con Viola: “Feci un provino da animatore e fui respinto.