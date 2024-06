Don’t worry darling la recensione del thriller psicologico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 29 giugno 2024) La storia si svolge in un’idealistica cittadina degli anni Cinquanta. Jack e Alice Chambers, marito e moglie, vivono a Victory, in California, una piccola comunità formata da casette unifamiliari e abitata da coppie apparentemente felici. Gli uomini lavorano nella vicina centrale in pieno deserto, mentre le donne trascorrono le loro giornate tra le mura di casa aspettando il ritorno del coniuge. Alice è felice ma un giorno comincia a essere vittima di strane sensazioni che aumentano progressivamente; in parallelo un’altra delle residenti, Margaret, ha avuto un crollo nervoso dopo essere stata vista vagare nelle terre aride che circondano la città e da allora non si è mai ripresa. Alice stessa assiste a fenomeni inspiegabili e si mette in testa che suo marito le stia nascondendo qualcosa e che Victory non sia il luogo idilliaco che credeva.