Conte punta a rinforzare la difesa | a Napoli può arrivare un ex Inter

Con l'inizio del calciomercato estivo, ilè deciso a rafforzare un reparto difensivo che nella scorsa stagione ha mostrato diverse lacune. Durante la sua presentazione ufficiale, il nuovo tecnico Antonioha sottolineato l'importanza dila, dichiarando che si tratta di una delle priorità per competere ai massimi livelli. Uno dei primi colpi delpotrebbe essere Alessandro Buongiorno, il difensore del Torino è infatti vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Ma il vero colpaccio potrebbeda Parigi: Milan Skriniar, una vecchia conoscenza della Serie A, è nel mirino del club partenopeo. Il Paris Saint-Germain sta cercando di liberarsi del difensore slovacco. Arrivato come titolare, Skriniar ha perso punti nelle gerarchie di Luis Enrique, complice anche un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane.