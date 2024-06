Army of One | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024)of One: dalallesulQuello del revenge movie è da sempre un filone diparticolarmente popolari e acclamati, dove il protagonista di turno intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Da prima genere prettamente pensato per un pubblico maschile, negli ultimi anni, fortunatamente, sono stati realizzati sempre piùdove ad andare in cerca di vendetta è un personaggio femminile. Da Il buio nell’anima a Colombiana, da Peppermint – L’angelo della vendetta fino al recenteof One. Diretto da Stephen Durham, regista qui alle prese con un genere diverso dopo essersi occupato prevalentemente di horror,of One è un intenso thriller che fa della sua solitaria protagonista una personalità dotata della forza e delle capacità di un intero esercito, come recita il titolo.