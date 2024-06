A Sky il processo a Spalletti | Dopo il fallimento di una grande manifestazione chi è l’allenatore che è rimasto? Nessuno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Negli studi di Sky si commenta la disfatta dell’italia a questi europei di calcio,l’ennesima sconfitta contro la Svizzera Fabio Caressa: «Luciano ha detto “devo migliorare le mie conoscenze”, perché ha capito che il suo modo di essere allenatore che funziona benissimo sul lungo periodo, sul breve diventa un altro mestiere. E credo che se ne sia reso conto perché ha visto i giocatori un po’ confusi rispetto alle sollecitazioni che lui gli ha dato. Sul lungo periodo hai la possibilità di lavorare sulla squadra, sul breve no e noi sappiamo che questa è la differenza fondamentale tra una competizione come l’Europeo e una che dura una stagione» Fabio Capello: «Fare il ct è un altro mestiere, non puoi pensare di poter costruire un tipo di gioco in così poco tempo.