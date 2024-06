Tubo rotto e circonvallazione allagata | lavori conclusi e riaperta una delle due corsie in direzione delle Valli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 28 giugno 2024) Bergamo. Intervento completato e situazione tornata alla normalità, così fa sapere Uniacque rispetto al disagio provocato dalla rottura di una tubazione sotterranea all’altezza dell’incrocio con via Gleno. Il fatto, avvenuto questa mattina, venerdì 28 giugno, alle 5, ha creato un allagamento con conseguente chiusura del tratto dicompreso tra Borgo Palazzo e il rondò. La carreggiata inè stata inondata da un fiume di fango, ripulito già in mattinata dagli operai. La pressione dell’acqua ha però provocato anche crepe nell’asfalto, che è stato bucato con un martello pneumatico per poterlo sistemare e provvedere alla riparazione del, alla quale lavora Uniacque. La polizia locale, nella mattinata, aveva interdetto il traffico a partire dall’incrocio del sottopasso di Borgo Palazzo fino al rondò.