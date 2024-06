MotoGP Yamaha ufficializza il connubio con Pramac Paolo Carpinoti polemico contro Ducati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Un addio con polemica. È arrivata in queste ore la conferma dell’accordo trae PrimaRacing, che inizierà a partire dal 2025 in. Un contratto pluriennale, si parla di sette stagioni, in cuisarà parte integrante della squadra ufficiale di Iwata. “è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con PrimaRacing, che vedrà altre dueYZR-M1 Factory schierate sulla griglia dellaa partire dal 2025“, si legge nella nota della Casa giapponese. Unnuovo, frutto di un altro che si è chiuso non senza contrarietà. Il riferimento al legame tra. Il proprietario del team,Carpinati, ha spiegato a Sky Sport il proprio punto di vista: “Sono molto felice perché andiamo in una delle Case più importanti del Motomondiale, ed è una cosa molto positiva.