Denis Villeneuve ecco quando uscirà il nuovo film che non sarà Dune 3

(Di venerdì 28 giugno 2024) Warner ha annunciato un importante cambio riguardo il calendario delle proprie uscite cinematografiche dei prossimi anni, fissando ildiper il 18 dicembre 2026. Per quanto riguarda in particolare la nuova fatica di, non si tratterà naturalmente del tanto atteso terzo capitolo di, la cui gestazione è ancora molto lunga; con tutta probabilità, ma non vi sono come detto certezze in merito, ad arrivare nel 2026l‘adattamento del volume Nuclear War: A Scenaerio, di Annie Jacobsen, vincitore del Premio Pulitzer, pubblicato nel marzo del 2024, che immagina cosa succederebbe se un ordigno nucleare colpisse il suolo americano., in un’intervista dell’aprile 2024 a THR, aveva preannunciato i molteplici progetti su cui si trova a lavorare al momento, dopo il grande dispendio di energie psicofisiche esercitato per i primi duedi, adattamento dell’omonimo romanzo di Frank Herbert La spezia nelle mani di Paul Atreides in– fonte: Warner Bros PicturesHo sul tavolo quattro progetti: uno è top secret, non ve ne posso parlare, ma posso dirvi che se non parte subito, probabilmente non parte più.