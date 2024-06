Corsi conferma | Nulla ancora di definito ma valutiamo Esposito!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 28 giugno 2024) Fabrizio, presidente dell’Empoli, in un’intervista rilasciata a Giorgio Elia ad ilovepalermocalcio.com hato l’interesse del suo club per Sebastiano. LA TRATTATIVA – L’Empoli è in piena attività di mercato e sta lavorando intensamente per assicurarsi l’ingaggio di Sebastianodall’Inter. Il giovane attaccante italiano, reduce da una stagione in prestito alla Sampdoria in Serie B, ha messo in mostra le sue capacità realizzative con 6 gol e 6 assist, attirando l’attenzione di diversi club. L’operazione non è semplice, data la concorrenza di altri club interessati al giovane attaccante. Tuttavia, la determinazione die del suo staff potrebbe fare la differenza nella trattativa. L’obiettivo è portarein Toscana per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A.